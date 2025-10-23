Il congresso cardiologia che unisce i due rami del Lago

23 ott 2025

Nei giorni scorsi, Lecco ha ospitato il primo Congresso “Cardiomiopatia ipertrofica: i due rami del Lago si incontrano”, occasione di confronto e condivisione tra i cardiologi dell’ospedale Manzoni di Lecco e del Sant’Anna di Como. Al centro dell’incontro, la patologia ereditaria ad oggi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

