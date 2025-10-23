Il congresso cardiologia che unisce i due rami del Lago
Nei giorni scorsi, Lecco ha ospitato il primo Congresso “Cardiomiopatia ipertrofica: i due rami del Lago si incontrano”, occasione di confronto e condivisione tra i cardiologi dell’ospedale Manzoni di Lecco e del Sant’Anna di Como. Al centro dell’incontro, la patologia ereditaria ad oggi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NUMERI 1 #sanremo Il riconoscimento assegnato nell’ambito del congresso nazionale di cardiologia interventistica - facebook.com Vai su Facebook
Cardiologia, Di Maio: «Fondamentali la robotica e le nuove terapie» - L'intervista al presidente nazionale del Collegio Federativo di Cardiologia, reduce dal Congresso Nazionale che si è svolto a P... - https://insanitas.it/dal-palazzo/2025/10/07/cardiologia-di-m - X Vai su X
Il congresso cardiologia che unisce i due rami del Lago - Nei giorni scorsi, Lecco ha ospitato il primo Congresso “Cardiomiopatia ipertrofica: i due rami del Lago si incontrano”, occasione di confronto e condivisione tra i cardiologi dell’ospedale Manzoni di ... Da quicomo.it
Congresso Cardiology Academy Tomorrow al Marina Convention Center di Palermo: dal 22 al 25 ottobre esperti internazionali a confronto - La Sicilia, crocevia internazionale di professionisti ed esperti di eccellenza, ospita il Congresso Cardiology Academy Tomorrow 2025, da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre a Palermo, al Marina Conventio ... Come scrive vivienna.it
“Da Quore a Cuore”, la campagna Novartis al 59° Congresso di Cardiologia - MILANO (ITALPRESS) – Due mani che, da disallineate, si ricompongono in un cuore perfetto: un invito visivo a non sottovalutare il colesterolo alto e a trasformare la prevenzione in un gesto quotidiano ... Riporta msn.com