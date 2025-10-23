Il Comune vuole assumere 24 assistenti sociali

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Federico Basile, il direttore Generale Salvo Puccio e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore rendono noto che è stata avviata una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di 24 posti con profilo professionale di Assistente Sociale, a tempo pieno e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

