Il Comune vuole assumere 24 assistenti sociali
Il sindaco Federico Basile, il direttore Generale Salvo Puccio e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore rendono noto che è stata avviata una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di 24 posti con profilo professionale di Assistente Sociale, a tempo pieno e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
