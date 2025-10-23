Il Comune presenta il progetto di riqualificazione dell’Area Archeologica dell’Olmo
Dal 27 al 30 ottobre si terrà a Venezia, presso l’Aula Mazzariol di Palazzo Malcanton Marcorà (Dorsoduro 3484D), la terza edizione del Workshop “Paesaggio e Archeologia”, a cura di Martina Frank e Myriam Pilutti Namer. L’iniziativa propone una serie di seminari dedicati al rapporto tra paesaggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Comune presenta il nuovo stadio “Maradona”: 200 milioni, 70mila spettatori, addio pista d’atletica, energia solare Repubblica presenta il piano: il Calcio Napoli al momento non è coinvolto: la copertura potrebbe essere rifatta, ci saranno negozi e un museo - facebook.com Vai su Facebook
Accessibilità e inclusione: presentazione del progetto per la riqualificazione dei percorsi tra San Paolo e il centro storico di Sansepolcro - Il Comune di Sansepolcro invita la cittadinanza a partecipare all'incontro pubblico di presentazione del progetto di riqualificazione dei percorsi di accessibilità dal quartiere San Paolo al centro ... Come scrive lanazione.it
Udine in vetrina al Salone della CSR di Milano: presentato il progetto che riduce del 15% i consumi - Udine presenta al Salone CSR di Milano il progetto con HSE per la riqualificazione energetica di 60 edifici e una riduzione dei consumi del 15,3%. Segnala nordest24.it
Da San Domenico al mercato ortofrutticolo: i progetti di riqualificazione urbana a Udine - 83 milioni per completare o realizzare numerosi progetti di rigenerazione urbana tra cui la Stazione di Posta e la nuova sede della Procura ... Scrive rainews.it