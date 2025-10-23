Il Comune presenta il nuovo stadio Maradona | 200 milioni 70mila spettatori addio pista d’atletica energia solare
Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, anticipa i lavori che ci saranno per rifare lo stadio Maradona. Lavori curati dal Comune, saranno spesi 200 milioni di euro. Il Calcio Napoli non è coinvolto. Scrive Repubblica Napoli: Ecco come sarà il nuovo stadio Maradona. La giunta comunale ha approvato martedì i 12 principi che dovranno ispirare la progettazione degli interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello stadio Maradona. Il prossimo passo è l’affidamento della progettazione entro l’anno che definirà con certezza la capienza (al momento la stima è sui 70mila posti) e il costo complessivo della ristrutturazione (circa 200 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
