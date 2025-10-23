Il Comune fa il pieno di acqua pubblica | 27 milioni di litri erogati e 2,6 tonnellate di CO? risparmiati

Briosco può contare su una nuova casette dell’acqua. Oggi, giovedì 23 ottobre, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo chiosco idrico di BrianzAcque in via Campagnola, all’altezza del civico 60. L’impianto, già operativo da agosto, è il secondo punto di distribuzione di acqua pubblica del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

CONCORSO PUBBLICO – COMUNE DI ALFIANELLO Il Comune di Alfianello informa che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo (Area degli Istruttori – Ex Cat. C). Tutti - facebook.com Vai su Facebook

Restyling al Corso, manca l’acqua e divieti per le auto - Rubinetti a secco, per la giornata di oggi, nel pieno centro cittadino e precisamente sul Corso Vittorio Emanuele per permettere i lavori di ripavimentazione di quella che sarà la nuova ... Come scrive ilmattino.it

Acqua vietata a San Giovanni "Il Comune non fa manutenzione" - Le liste civiche sangiovannesi, alla luce della recente decisione del Comune di vietare l’utilizzo dell’acqua potabile per scopi non igienico- Da lanazione.it

Comune R.Calabria moroso per acqua, 'affermazioni false' - "In merito alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da Simone Antonio Veronese, docente di educazione fisica, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria precisa che la questione relativa ... Secondo ansa.it