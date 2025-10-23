Il Comune di Castelnuovo Berardenga acquisisce Villa Chigi Saracini
(Adnkronos) – Nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 22 ottobre il Comune di Castelnuovo Berardenga ha approvato all'unanimità la delibera per l’acquisto del Complesso Storico Architettonico di Villa Chigi Saracini, segnando un momento destinato a restare nella storia del paese e del territorio. “È un passaggio che segna un prima e un dopo per la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
