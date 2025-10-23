Il Como è la squadra italiana cresciuta di più come valore di mercato 184 milioni poi la Roma 119 terzo il Napoli +72

Secondo i dati aggiornati di Transfermarkt, Como, Roma e Napoli figurano tra le squadre italiane che hanno registrato la crescita più consistente di valore di mercato nel 2025, anno solare. Il Psg guida la classifica europea, ma le italiane emergono con numeri importanti. La classifica Transfermarkt: ecco la posizione del Napoli. Il Paris Saint-Germain occupa il primo posto tra le società europee per incremento di valore di mercato nel 2025, con un aumento stimato di 297 milioni di euro. Tra le italiane, spicca il Como, quinta a livello europeo con una crescita di 184 milioni, seguita dalla Roma, all’11° posto con 119 milioni, e dal Napoli, diciottesimo con 72 milioni di incremento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Como è la squadra italiana cresciuta di più come valore di mercato (184 milioni), poi la Roma (119), terzo il Napoli (+72)

