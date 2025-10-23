Il commovente addio alla 18enne Kimber uccisa alla festa | marcia d'onore in barella prima dell'espianto organi
Il commovente addio alla 18enne Kimber Mills, giovane studentessa statunitense uccisa da uno sconosciuto a una festa tra compagni di liceo nel fine settimana in Alabama. Prima dell’espianto degli organi, tutti i compagni e l’intera scuola hanno voluto tributarle un ultimo omaggio con una grande marcia d'onore in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Commovente addio dopo nove mesi alla 46enne uccisa da un mix di droghe e trovata semicarbonizzata in un prato #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
Con un commovente post, il pilota della Ferrari saluta il suo angelo #lewishamilton #Roscoe #cane #addio #RadioBruno #29settembre - X Vai su X