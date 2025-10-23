Il commissario straordinario AdSP adotta il bilancio di previsione 2026 di Gioia Tauro

Reggiotoday.it | 23 ott 2025

Guardano allo sviluppo dei cinque porti il bilancio di previsione 2026 e il programma triennale delle opere pubbliche dell’autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, presentati ai membri dell’organismo di partenariato della risorsa mare e, successivamente, adottati dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

