Il colosso di Mountain View presenta un algoritmo capace di eseguire in pochi minuti calcoli che ai supercomputer richiederebbero miliardi di anni

Iodonna.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

( a skanews) – Google ha annunciato, in un paper su Nature, di aver creato un algoritmo quantistico, nominato Quantum Echoes, che darà una svolta alla tecnologia portandola sempre più vicina ad applicazioni pratiche nel mondo reale impensabili per dispositivi tradizionali, compresi i super computer. Applicazioni in grado di svelare informazioni finora inaccessibili di molecole, magneti, buchi neri. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. guarda le foto Uno strumento, ha spiegato Vadim Smelyanski di Google «che va 13mila volte più veloce di qualsiasi altro algoritmo classico di uno dei più veloci supercomputer al mondo». 🔗 Leggi su Iodonna.it

