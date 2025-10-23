Il Collegio 9 arriva su Raiplay quando vedere la nona stagione | nuovi professori voce narrate e quando in streaming

Sta per tornare il Collegio 9, il docu-reality diventato un cult tra i più giovani vedrà 18 adolescenti alle prese con l’esame di terza media. Scopriamo insieme chi sono i nuovi professori, i sorveglianti e dove vederlo in streaming. Il Collegio 9: quando vederlo su RaiPlay. “ Il Collegio 9 ” è pronto a raccontare le storie di giovani adolescenti alle prese con la scuola. Il programma, che è stato presentato in anteprima a Napoli il 21 ottobre durante la 77esima edizione del Prix Italia, sarà disponibile da giovedì 23 ottobre 2025 in streaming su RaiPlay. Si dovrà attendere fine dicembre per vederlo in tv su Rai2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

