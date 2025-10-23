Il Col di Viterbo riapre con un mese di ritardo | Attesa dovuta al cambio di gestione
Aveva fatto clamore la chiusura del centro orientamento al lavoro comunale nonostante palazzo dei Priori avesse previsto la riapertura del servizio il 21 settembre. Ritardo evidenziato dal consigliere capogruppo della Lega, Andrea Micci, che la scorsa settimana aveva chiesto il motivo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
