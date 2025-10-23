Il codice e la spada | il duello e il coraggio di vivere per un’idea

In un’epoca che ha scisso la parola dalla responsabilità, l’antico rito dello scontro d’onore ci interroga: esiste ancora qualcosa per cui varrebbe la pena rischiare la pelle? Roma, 23 ott – C’è un gesto antico, sospeso tra storia e leggenda, che per secoli ha rappresentato l’estremo, ordinato baluardo della responsabilità individuale: il duello. Non è un’esplosione di violenza, ma un’eccezione regolata. Non rifiuta il diritto, ma ne riconosce i limiti con glaciale precisione. Nasce là dove la legge, con tutta la sua astratta freddezza, non basta a sanare una ferita morale che brucia come un marchio sulla carne. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

