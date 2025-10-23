Il coach di basket si fingeva una ragazza e dei minorenni gli mandavano foto e video mentre si masturbavano
Una vera e propria storia dell’orrore quella che arriva da Brescia e che riguarda, seppur in parte, anche il Trentino: nelle scorse ore i carabinieri di Chiari, su disposizione del Gip di Brescia, hanno arrestato un allenatore di basket della provincia lombarda con accuse gravissime: violenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Si fingeva una ragazza per avere foto intime sui social Arrestato coach di basket - Il bresciano, 28 anni, sfruttava la sua posizione come allenatore: inviava messaggi seducenti e fotografie di giovani ragazze al fine di carpire la loro fiducia e indurli a inviare materiale di natura ... Segnala msn.com
Video hot a minorenni, si fingeva una ragazza, era l’allenatore: arrestato - Il suo computer “è zeppo di quelle immagini”, dicono gli inquirenti. Da ilrestodelcarlino.it
Si fingeva ragazza sui social per adescare adolescenti,arrestato - Cesena hanno arrestato un giovane ritenuto presunto responsabile dei ... Secondo ansa.it