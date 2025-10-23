Il coach di basket si fingeva una ragazza e dei minorenni gli mandavano foto e video mentre si masturbavano

Una vera e propria storia dell’orrore quella che arriva da Brescia e che riguarda, seppur in parte, anche il Trentino: nelle scorse ore i carabinieri di Chiari, su disposizione del Gip di Brescia, hanno arrestato un allenatore di basket della provincia lombarda con accuse gravissime: violenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

