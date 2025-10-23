Il coach di basket si fingeva una ragazza e dei minorenni gli mandavano foto e video mentre si masturbavano

Trentotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria storia dell’orrore quella che arriva da Brescia e che riguarda, seppur in parte, anche il Trentino: nelle scorse ore i carabinieri di Chiari, su disposizione del Gip di Brescia, hanno arrestato un allenatore di basket della provincia lombarda con accuse gravissime: violenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

coach basket fingeva ragazzaIl coach adescatore. Si fingeva una ragazza per avere foto intime - Con lo stesso trucco avrebbe approcciato sedici ragazzi della sua squadra. Riporta msn.com

coach basket fingeva ragazzaAllenatore di basket bresciano si fingeva una ragazzina per farsi mandare in chat foto hot: vittime anche a Bergamo - L'indagine dei carabinieri di Chiari ha portato ai domiciliari un 28enne con l'accusa di avere adescato minorenni fra i 13 e i 16 anni, sfruttando il proprio ruolo. Secondo bergamo.corriere.it

coach basket fingeva ragazzaSi fingeva una ragazza sui social per contattare maschi minorenni e avere loro foto intime: arrestato allenatore di basket - Il bresciano, 28 anni, sfruttava la sua posizione come allenatore: inviava messaggi seducenti e fotografie di giovani ragazze al fine di carpire la loro fiducia e indurli a inviare materiale di natura ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Coach Basket Fingeva Ragazza