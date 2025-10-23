Il Cinema Eliseo celebra la carriera di Gene Hackman con la proiezione di Bersaglio di notte
Lunedì 27 ottobre, alle ore 20.30, al Cinema Eliseo di Cesena, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di anteprime dedicate a Gene Hackman, tra i più rappresentativi interpreti del cinema indipendente nordamericano. La proiezione scelta è quella di "Bersaglio di notte" di Arthur Penn, un noir. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
