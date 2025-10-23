Il chirurgo plastico si è rifiutato Valerio Scanu il nuovo intervento ma ecco cosa è successo

A La Volta Buona di Caterina Balivo, il talk dedicato alla chirurgia estetica ha regalato momenti di sincerità e leggerezza. Tra gli ospiti, insieme a Guenda Goria, Juliana Moreira e al professor Lorenzetti, c’era anche Valerio Scanu, che con la sua consueta ironia ha raccontato un aneddoto personale legato proprio al tema della puntata. L’incontro tra il cantante sardo e il chirurgo, infatti, non è solo televisivo: i due sono grandi amici e condividono un passato professionale fatto di fiducia e rispetto reciproco. Scanu ha ricordato i tempi in cui, dopo aver perso molto peso, decise di sottoporsi a un’addominoplastica per eliminare la pelle in eccesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it