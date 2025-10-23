Il centrocampista del Liverpool Ryan Gravenberch è ancora infortunato? Aggiornamento sugli infortuni della Premier League
Breaking: Il Liverpool sta affrontando una corsa contro il tempo per quanto riguarda i problemi di infortunio di Ryan Gravenberch. Il nazionale olandese non ha giocato alcun ruolo nella vittoria per 5-1 dei Reds in casa dell’Eintracht Francoforte mercoledì sera in Europa, quando Florian Wirtz ha finalmente segnato il suo primo paio di gol per il club. Dato che Gravenberch ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’Arne Slot in questa stagione, i Merseysiders vorranno avere l’ex Ajax in forma e pronto per il fine settimana. Potrebbe piacerti Ryan Gravenberch è pronto a giocare per il Liverpool questo fine settimana?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Compleanno, Ha compiuto 58 anni ieri Paul #Ince, ex centrocampista del Manchester United, dell'#Inter e del Liverpool. Con i nerazzurri ha giocato due stagioni, dal 1995 al 1997. Nel 1993 è diventato il primo calciatore di colore a essere nominato capitano - facebook.com Vai su Facebook
Caicedo ha imparato a segnare: da quando è arrivato al Chelsea nel 2023, il centrocampista aveva segnato appena 2 gol in 73 partite. Comprensibile, da mediano. Quest'anno, però, è cambiato qualcosa: contro il Liverpool è arrivato il 3º gol in 7 partite di Pre - X Vai su X
Gravenberch, che super gol in Liverpool-Everton! Il VIDEO - Assist perfetto di Salah con un cross dalla destra e inserimento dell'ex Bayern che si coordina e al volo batte ... Riporta sport.sky.it
Ryan Gravenberch: l’olandese che Bayern scelse giovanissimo - Ryan Gravenberch, talento olandese, è stato scelto dal Bayern Monaco in giovanissima età, un segno della fiducia riposta in lui. Si legge su mondiali.net
Gravenberch, che super gol in Liverpool-Everton! Il VIDEO - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it