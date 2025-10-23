Il centrocampista del Liverpool Ryan Gravenberch è ancora infortunato? Aggiornamento sugli infortuni della Premier League

Breaking: Il Liverpool sta affrontando una corsa contro il tempo per quanto riguarda i problemi di infortunio di Ryan Gravenberch. Il nazionale olandese non ha giocato alcun ruolo nella vittoria per 5-1 dei Reds in casa dell’Eintracht Francoforte mercoledì sera in Europa, quando Florian Wirtz ha finalmente segnato il suo primo paio di gol per il club. Dato che Gravenberch ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’Arne Slot in questa stagione, i Merseysiders vorranno avere l’ex Ajax in forma e pronto per il fine settimana. Potrebbe piacerti Ryan Gravenberch è pronto a giocare per il Liverpool questo fine settimana?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

