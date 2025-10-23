Il Centro Pompidou saluta Parigi con fuoco e luce | l' arrivederci spettacolare di Cai Guo-Qiang

Ultima accensione per la facciata del Centre Pompidou, che ha salutato Parigi con "Le Dernier Carnaval", la spettacolare performance pirotecnica dell'artista Cai Guo-Qiang. Tra fuochi e giochi di luce, l'iconico edificio progettato da Renzo Piano è diventato una tela vivente, omaggiando la collezione del museo e l’arte contemporanea. L'evento ha segnato l'inizio della lunga chiusura per restauro, che terrà il Beaubourg lontano dai riflettori fino al 2030. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

