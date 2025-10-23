Il Centro Pompidou saluta Parigi con fuoco e luce | l' arrivederci spettacolare di Cai Guo-Qiang
Ultima accensione per la facciata del Centre Pompidou, che ha salutato Parigi con "Le Dernier Carnaval", la spettacolare performance pirotecnica dell'artista Cai Guo-Qiang. Tra fuochi e giochi di luce, l'iconico edificio progettato da Renzo Piano è diventato una tela vivente, omaggiando la collezione del museo e l’arte contemporanea. L'evento ha segnato l'inizio della lunga chiusura per restauro, che terrà il Beaubourg lontano dai riflettori fino al 2030. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Centre Pompidou, i fuochi d'artificio colorano la facciata del museo di Parigi - X Vai su X
Il Centre Pompidou, cuore pulsante dell’arte moderna e contemporanea, ha chiuso le sue porte per un restauro che durerà almeno cinque anni. Ma Parigi non rallenta affatto, non si ripiega né cerca surrogati, ma si espande e continua a sorprendere. Non si tr - facebook.com Vai su Facebook
Centre Pompidou, i fuochi d'artificio colorano la facciata del museo di Parigi - In occasione della settimana dell'arte e a un mese dalla chiusura ufficiale del museo parigino - Riporta tg.la7.it
Fuochi d’artificio su Parigi: il Centro Pompidou chiude fino al 2030 con un addio spettacolare - La facciata del Beaubourg si è accesa per l’ultima volta con Le Dernier Carnaval, la performance pirotecnica dell’artista Cai Guo- Scrive repubblica.it