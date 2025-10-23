Il Centro Palmer gioisce Batte Viareggio e svetta

ROLLER SCANDIANO 5 VIAREGGIO HOCKEY 1 CENTRO PALMER ROLLER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Roca, Uva, Tognacca; Stefani, Busani, De Stefano, Vaccari. All. Mariotti. VIAREGGIO HOCKEY: Torre, Spagnuolo, Raffaelli, Mora Pacheco, Cardelli; Corsi, Tomei, Bicicchi, Bazzichi. All. Martini. Arbitro: Fermi di Piacenza. Reti: p.t. 7'53'' e 13'13' Tognacca, 13'59'' Mora Pacheco; s.t. 0'26'' Roca, 12'42'' Tognacca, 21'08'' Uva. Bene ancora il Centro Palmer Roller Scandiano nella Coppa Italia di A2; era l'ultima giornata del girone d'andata, ma in pratica le due squadre hanno deciso di invertire l'ultima del girone di ritorno, per l'indisponibilità del palazzetto viareggino.

