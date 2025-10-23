Il centro commerciale festeggia il compleanno con due giorni di laboratori e spettacoli per i più piccoli

23 ott 2025

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle 15 alle 19, il Centro Commerciale Montefiore festeggia il suo compleanno con “Montefiore Green Fest”, due pomeriggi dedicati a natura, creatività e divertimento per tutta la famiglia.La galleria diventerà laboratorio di esperienze pratiche e sensoriali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

