Lavori conclusi, mobili sistemati e montati nei locali, ora ci sono solo da definire i passaggi per dare una forma alla gestione e poi il Centro civico San Paolo, richiesto a gran voce dalle associazioni e dai residenti dell’omonimo quartiere legnanese, potrò finalmente aprire i battenti e cominciare la sua attività. È in dirittura d’arrivo in queste settimane, infatti, un percorso che aveva preso il via nel 2023 con l’apertura del cantiere e i lavori di adattamento e ristrutturazione degli spazi rintracciati all’interno dell’edificio che ospita l’Agenzia delle entrate e che si affaccia su viale Sabotino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Centro civico è pronto. Apre nel rione San Paolo lo spazio di aggregazione