Arezzo, 23 ottobre 2025 – Torna mercoledì 29 ottobre al campus universitario del Pionta di Arezzo il Career Day dell’Università di Siena, la manifestazione dedicata al recruiting e all’orientamento al lavoro per studenti e studentesse, laureati e laureate. L'appuntamento, rivolto ai contatti diretti con le aziende, si terrà per la prima volta in contemporanea con la sede di Siena, dove dal 27 al 29 ottobre si terrà la Career Week. Durante la mattinata, a partire dalle ore 10:00, sarà possibile sostenere i colloqui conoscitivi presso i desk delle circa 15 aziende presenti al Campus LAB nella palazzina ex-RAM, oggi anche sede della biblioteca universitaria, al Pionta (viale Cittadini, 33). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Career Day Unisi torna mercoledì 29 ottobre al Campus di Arezzo