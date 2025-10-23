Il capogruppo Pettinari | 25mila euro di tagli per la polizia locale Così nel silenzio il centrodestra pensa alla sicurezza

Ilpescara.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tagli alla polizia locale per un totale di oltre 25mila euro tra spese sanitarie per gli operatori (14mila 290 euro in meno), spese per l’addestramento, la formazione e l’aggiornamento del personale (meno 4mila 766,50 euro) e spese di notifica verbali (un taglio da 6mila euro). Lo denuncia il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

