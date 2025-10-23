Il capogruppo Pettinari | 25mila euro di tagli per la polizia locale Così nel silenzio il centrodestra pensa alla sicurezza
Tagli alla polizia locale per un totale di oltre 25mila euro tra spese sanitarie per gli operatori (14mila 290 euro in meno), spese per l’addestramento, la formazione e l’aggiornamento del personale (meno 4mila 766,50 euro) e spese di notifica verbali (un taglio da 6mila euro). Lo denuncia il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
