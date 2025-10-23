Il Camper della prevenzione screening oncologici itineranti in città e in provincia

Cataniatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via dal 28 ottobre la campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) che sarà effettuata con il  “Il Camper della prevenzione”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle attività di prevenzione e offrire ai cittadini la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

camper prevenzione screening oncologiciPrevenzione oncologica, all’Ismett i camper dell’Asp di Palermo - L'iniziativa è stata rivolta ai dipendenti dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti. Da insanitas.it

camper prevenzione screening oncologiciAsp Catania, campagna itinerante di prevenzione oncologica - Parte il 28 ottobre la campagna itinerante di prevenzione oncologica dell'Asp di Catania, promossa dall'Unità operativa complessa Prevenzione malattie cronico- Riporta ansa.it

camper prevenzione screening oncologiciRosolini, parte oggi il Camper ASP per la prevenzione oncologica: mammografia, Pap test e colon retto gratuiti - Il servizio, partito alle 8:30 di oggi all’Ex Hotel Europa, offre gratuitamente mammografia, Pap test/HPV e il kit per la prevenzione del tumore al colon retto. Da corriereelorino.it

Cerca Video su questo argomento: Camper Prevenzione Screening Oncologici