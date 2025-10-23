Il Camper della prevenzione screening oncologici itineranti in città e in provincia
Al via dal 28 ottobre la campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) che sarà effettuata con il “Il Camper della prevenzione”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle attività di prevenzione e offrire ai cittadini la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Giornata di Prevenzione a San Pancrazio Salentino! Venerdì 18 ottobre, il Camper della Salute ha fatto tappa a San Pancrazio Salentino, portando con sé un messaggio importante: la prevenzione è la nostra prima cura! Durante la giornata, tantissime per - facebook.com Vai su Facebook
Prevenzione oncologica, all’Ismett i camper dell’Asp di Palermo - L'iniziativa è stata rivolta ai dipendenti dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti. Da insanitas.it
Asp Catania, campagna itinerante di prevenzione oncologica - Parte il 28 ottobre la campagna itinerante di prevenzione oncologica dell'Asp di Catania, promossa dall'Unità operativa complessa Prevenzione malattie cronico- Riporta ansa.it
Rosolini, parte oggi il Camper ASP per la prevenzione oncologica: mammografia, Pap test e colon retto gratuiti - Il servizio, partito alle 8:30 di oggi all’Ex Hotel Europa, offre gratuitamente mammografia, Pap test/HPV e il kit per la prevenzione del tumore al colon retto. Da corriereelorino.it