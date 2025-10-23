Il calendario Maya poteva prevedere le eclissi con secoli d'anticipo e precisione | com'è possibile

Analizzando il Codice di Dresda i ricercatori hanno determinato che i Maya, grazie al loro sofisticato calendario, erano in grado di prevedere le eclissi con precisione e per centinaia di anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

