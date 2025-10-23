Il calendario della Manovra le prossime tappe in Parlamento | cosa accadrà ora

Ultime limature della Manovra in vista dell’approdo in Parlamento. Gli aggiustamenti dell’ultima ora apportati dal Governo, prima della cosiddetta “bollinatura” della Ragioneria di Stato sul ddl di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale, hanno fatto salire gli articoli nel testo a 154, rispetto ai 137 dell’ultima bozza. Il disegno di legge è atteso adesso al Senato, dove l’iter entrerà sempre più nel vivo con le discussioni in Aula a novembre per arrivare all’approvazione definitiva entro fine anno. L’iter della Manovra 2026. La marcia della Manovra 2026 è partita da diverse settimane con gli incontri tra il Governo e le parti sociali e la trasmissione alle Camere agli inizi di ottobre del Documento programmatico di finanza pubblica: l’ex Nadef è l’atto preparatorio alla legge di Bilancio, recependo le risoluzioni delle stesse Commissioni parlamentari competenti relative al quadro internazionale e all’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

