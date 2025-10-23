Il calcio il fratellino appena nato gli amici | lo strazio del paese per il piccolo Rayan

Repubblica.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bimbo di 7 anni morto nell’incidente stradale di Lovoleto giocava nella squadra di Granarolo, i genitori gestiscono una carrozzeria a Minerbio. Sabato ci sarà un ricordo del bimbo allo stadio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il calcio il fratellino appena nato gli amici lo strazio del paese per il piccolo rayan

© Repubblica.it - Il calcio, il fratellino appena nato, gli amici: lo strazio del paese per il piccolo Rayan

Leggi anche questi approfondimenti

calcio fratellino appena natoCalcio, le nobili lombarde decadute: dal Legnano alla Pro Patria, dal Lecco al Varese. Bomber, maglie iconiche, stadi - Viaggio tra le altre società lombarde che hanno militato in A scoprendo Riva e Pulici. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Fratellino Appena Nato