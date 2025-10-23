Il calcio il fratellino appena nato gli amici | lo strazio del paese per il piccolo Rayan
Il bimbo di 7 anni morto nell’incidente stradale di Lovoleto giocava nella squadra di Granarolo, i genitori gestiscono una carrozzeria a Minerbio. Sabato ci sarà un ricordo del bimbo allo stadio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
