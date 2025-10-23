Il Brt un' occasione per Bari così cambierà la città | in Comune parla l' ideatore del progetto

Il progetto rivoluzionerà la mobilità cittadina nei prossimi anni, ma necessiterà anche di un cambio di mentalità dei baresi, da sempre inclini all'uso della propria automobile rispetto ai mezzi di trasporto locali. Uno degli ideatori del sistema Brt (Bus Rapid Transit), l'ingegner Stefano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dal 23 al 25 ottobre saremo presenti alla Nuova Fiera del Levante di Bari, in occasione di SAIE 2025, con due importanti protagonisti della nostra crescita: - il Progetto Franchising: il modello che racconta la nostra idea di rete, collaborazione e sviluppo sul terr

Bari: approfondimento tecnico del progetto BRT – Bus Rapid Transit in Comune - Si è svolta questa mattina nella sala giunta di Palazzo della Città, la conferenza stampa di approfondimento tecnico del progetto BRT – Bus Rapid Transit, finanziato dall’Unione Europea con fondi Next ... Lo riporta telenord.it

Bari, ricorso e scontro sul Brt. Il comitato di residenti e commercianti: «Pronti a bloccare il cantiere» - Non si placa lo scontro sul Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto pubblico di Bari finanziato con 159 milioni di euro di fondi Pnrr i cui lavori partiranno nelle prossime settimane e ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Brt, a Bari confronti in corso e distanze: «Posti e viabilità il vero disagio» - Un’apertura al dialogo decisiva per una delle zone che si sentono più penalizzate dal nuovo progetto sul Bus Rapid Transit. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive