Sono stati pubblicati i decreti direttoriali con i quali il Bonus Elettrodomestici può diventare operativo. I voucher avranno una validità di 15 giorni, dopodiché scadono e nel caso vanno richiesti di nuovo.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Il Bonus Elettrodomestici operativo nella prima metà di novembre: ecco come funzionerà lo sconto del 30%