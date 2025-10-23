Il Bologna si sblocca in Europa League vittoria per 2-1 a Bucarest

I rossoblù si impongono in Romania sull'Fcsb con le reti di Odgaard e Dallinga. BUCAREST (ROMANIA) - Il Bologna firma la prima vittoria europea della sua stagione, superando in trasferta l'Fcsb per 2-1. Sono Odgaard e Dallinga e lasciare il segno sul risultato, già nei primi minuti di gioco. Gli osp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna si sblocca in Europa League, vittoria per 2-1 a Bucarest

Argomenti simili trattati di recente

Battuta d'arresto per il Cagliari sconfitto 2-0 dal Bologna alla Domus. Dopo un buon avvio, i rossoblù di Pisacane hanno pagato caro un errore difensivo che ha permesso a Holm di sbloccare il risultato al 31esimo. Felici ha avuto la chance per raddirizzare s - facebook.com Vai su Facebook

Holm sblocca #CagliariBologna 0-1 - X Vai su X

FCSB-Bologna 1-2, gol e highlights. Decidono Odgaard e Dallinga - In panchina al posto di Vincenzo Italiano, ricoverato a Bologna per una polmonite, il suo vice schiera titolare Dallinga rifornito da Orsolini, Odgaard e Rowe. sport.sky.it scrive

Il Bologna torna da Bucarest con una certezza: in attesa di Immobile, si è sbloccato Dallinga - Con Ciro Immobile ancora fermo ai box (ma pronto al rientro dopo l'infortunio rimediato alla prima giornata) e con un Santiago Castro che sta vivendo. Come scrive tuttomercatoweb.com

Il Bologna si prende i primi tre punti in Europa League: a Bucarest decisivi Odgaard e Dallinga - Vittoria di cuore e a tratti anche sofferta per il Bologna che in casa della Steaua Bucarest conquista i suoi primi tre punti stagionali in Europa League ... Da fanpage.it