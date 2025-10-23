Il Bologna a Bucarest la Fiorentina a Vienna e Roma-Viktoria Plzen | le partite di oggi

In campo la terza giornata di League Phase di Europa League e la seconda di Conference. I rossoblù vogliono iniziare a vincere anche fuori dall'Italia, i giallorossi lasciarsi alle spalle il Lilla. Chissà che per la viola la strada per ripartire non passi dall'Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Bologna a Bucarest, la Fiorentina a Vienna e Roma-Viktoria Plzen: le partite di oggi

