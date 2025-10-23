Il bilancio di 4 anni dell' attività ortopedica del Rizzoli al polo riabilitativo di Argenta | quasi quattromila interventi

“Eccellenza ortopedica integrata sul territorio” è il titolo dell'incontro promosso ad Argenta dall'Azienda Usl di Ferrara e “Istituto ortopedico Rizzoli” di Bologna. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di bilancio a quattro anni dall’avvio del polo ortopedico e riabilitativo di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondisci con queste news

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 il Governo Meloni riscrive le regole dell'età pensionabile: dal 1° gennaio 2027 l'uscita dal mondo del lavoro sarà consentita a 67 anni e un mese e dal 2028 lo stop aumenterà di altri due mesi (67 anni e tre mes - facebook.com Vai su Facebook

Salute mentale, il bilancio di 2 anni di ascolto e relazioni - X Vai su X

Legge di bilancio, 4 miliardi in più per la transizione 5.0 - Nella nuova legge di bilancio, appena presentata, c’è massima attenzione al mondo delle imprese, come ha dichiarato anche la premier Giorgia Meloni ... Scrive affaritaliani.it

Dpb: da banche e assicurazioni 4,4 miliardi nel 2026, 11 in 3 anni. Il contributo non è una tantum - Ammonta a circa 4,4 miliardi la copertura della manovra che, secondo il Documento programmatico di bilancio, deriverà nel 2026 da «misure a carico del settore finanziario e assicurativo» . Come scrive msn.com