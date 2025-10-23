Il benvenuto della società Pure Novellino nell’organigramma | Due figure di grande esperienza

Grande enfasi. Il Perugia Calcio presenta con grande trasporto l’ingresso di Riccardo Gaucci "nel ruolo di consulente del presidente per la parte sportiva e di Walter Alfredo Novellino come consulente del presidente per le relazioni istituzionali", spiega il club di Pian di Massiano. "Due figure di grande esperienza e conoscenza del mondo del calcio che andranno a rafforzare la struttura dirigenziale del club, nell’ottica di un percorso di crescita e consolidamento dell’intero progetto biancorosso – si legge –. Per Riccardo Gaucci si tratta di un ritorno carico di significato, legato alla storia della famiglia Gaucci e al profondo legame con la città di Perugia e i suoi colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sono felice di poter collaborare con una società che rappresenta una storia importante del calcio italiano e un pezzo importante della mia vita – ha commentato Walter Novellino –.

