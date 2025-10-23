Il Barcellona teme perché la stella del centrocampo salta l’allenamento in vista dello scontro con il Real Madrid
2025-10-23 13:41:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Barcellona deve affrontare un’attesa nervosa per vedere se il centrocampista Frenkie de Jong sarà in forma per la trasferta contro il Real Madrid. De Jong non si è allenato questa mattina – tre giorni prima del primo Clasico della stagione al Santiago Bernabeu – a causa di quello che viene segnalato come un attacco di gastroenterite. Il nazionale olandese ha stretto una forte partnership a centrocampo con Pedri e la sua assenza rappresenterebbe un duro colpo per la squadra del Barça che si dirige verso la capitale a due punti dai suoi acerrimi rivali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
