Il Barcellona è preoccupato della gestione di Yamal | Mendes convocato dal club per parlare col calciatore

La gestione di Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, continua a essere al centro dell’attenzione del club e del suo entourage. Non è di certo facile gestire quelle che sono le conseguenze di essere un baby-fenomeno. Yamal seguito da vicino: la vicenda. Secondo quanto riportato dal podcast di Catalunya Ràdio “Barça reservat”, la visita di Mendes aveva l’obiettivo di accompagnare Yamal nella sua routine quotidiana, seguendo alcuni comportamenti specifici legati all’ambito sportivo e alla convivenza con lo spogliatoio e lo staff tecnico. La permanenza dell’agente a Barcellona è durata poche ore, ma gran parte del tempo è stato dedicato allo spagnolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

