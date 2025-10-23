Il 73% delle donne aderisce allo screening del tumore al seno Europa Donna | Monitorare le breast unit regionali
Lo screening gratuito per il tumore alla mammella ha raggiunto il 73 per cento di adesione, con una riduzione della mortalità del 56 per cento tra le donne tra i 45 e i 74 anni che partecipano ai programmi di prevenzione, e del 26 per cento per le forme avanzate di carcinoma mammario. I dati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
