All'autodromo di Misano, alla curva 8, c'è una quercia. Un albero piantato nel giorno del decimo anniversario dalla scomparsa di Marco Simoncelli e che simboleggia proprio il Sic, il pilota di Coriano morto sulla pista di Sepang durante un terribile incidente di gara. " Quella quercia ricorda la chioma di Marco, è un bellissimo simbolo ", dichiarò l'amico e collega Valentino Rossi subito dopo la cerimonia commemorativa del 2021, mentre il padre di Simoncelli aggiunse: " Marco c'è. La quercia è un albero robusto, sincero, che lo rappresenta perfettamente ". Quella quercia oggi è cresciuta ed è il simbolo di chi non vuole e non può dimenticare il giovane pilota, morto a 24 anni, che ha dedicato alla moto la sua vita.

Il 58, l'incidente, la quercia a Misano. Così è morto Marco "Sic" Simoncelli