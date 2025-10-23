Il 55enne aggredito nella villa comunale | è stato massacrato sotto gli occhi del figlioletto e di tanti altri bimbi che stavano giocando
Il perché non è ancora chiaro. Ma è certo che il cinquantacinquenne di Ravanusa è stato aggredito e selvaggiamente picchiato, all'interno della villa comunale, sotto gli occhi del figlioletto e altri bambini che erano intenti a giocare - come quotidianamente avviene - nell'angolo verde cittadino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
