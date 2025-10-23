Igor Squeo morto dopo un intervento di Polizia dubbi sul referto medico | L'ora corretta a penna non corrisponde

Igor Squeo, 33 anni, è morto il 12 giugno 2022 a Milano al termine di un intervento di polizia e sanitari, chiamati per sedare una lite tra lui e un altro uomo. Squeo avrebbe assunto cocaina alcune ore prima del decesso, avvenuto dopo tre arresti cardiaci, ma la famiglia non crede che a ucciderlo sia stata un'overdose. Nella relazione di primo soccorso, visionata da Fanpge.it, emerge anche una possibile incongruenza sull'attività di monitoraggio da parte del personale sanitario prima di iniettare al 33enne un anestetico a funzione sedativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it