iFLYTEK AINOTE 2 è il primo tablet e-ink al mondo con GPT-5 integrato che porta l’IA su carta digitale

Tuttoandroid.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo iFLYTEK AINOTE 2 è il primo tablet e-ink con GPT-5 integrato per potenziare la produttività con effetto carta stampata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

AInote 2: la tavoletta di carta più sottile al mondo è anche molto versatile ed è dotata di digitalizzatore

