Ichigo Ichie il segreto zen giapponese per essere davvero felici

Ichigo ichie è un concetto giapponese che invita a vivere ogni momento e incontro come un’esperienza unica, valorizzando la presenza e la gratitudine. È un inno alla semplicità, alle relazioni autentiche e all’addio alle distrazioni superflue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

