ICare 2025 Cappellacci | SSN priorità tra risorse tutele e riforme
All’apertura di ICare 2025, la sanità italiana si dà appuntamento per mettere a fuoco impegni e responsabilità. Dalla platea di anestesisti e rianimatori riuniti a Roma, le parole di Ugo Cappellacci suonano come una rotta: valorizzare chi cura, rafforzare il Servizio sanitario nazionale e riportarlo al centro dell’agenda politica. Un’agenda politica che parte dai reparti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Cappellacci (Fi): "Al centro dell'agenda politica insieme a chi tiene in vita il Ssn" - Alla cerimonia inaugurale del 79esimo Congresso Siaarti, 'con riforma su responsabilità professionale più tutele per medici e pazienti' ... Segnala msn.com
ICare 2025, al congresso anestesisti ‘tecnologia per più umanità nelle cure’ - ICare 2025, appuntamento annuale di riferimento per anestesisti e rianimatori italiani, ... Secondo msn.com
Cappellacci (Fi): “Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo” - (Adnkronos) – “Il tema della carenza degli infermieri nel nostro Ssn è un tema attuale, attenzionato dal Governo e dal Parlamento. Secondo cremonaoggi.it