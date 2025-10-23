All’apertura di ICare 2025, la sanità italiana si dà appuntamento per mettere a fuoco impegni e responsabilità. Dalla platea di anestesisti e rianimatori riuniti a Roma, le parole di Ugo Cappellacci suonano come una rotta: valorizzare chi cura, rafforzare il Servizio sanitario nazionale e riportarlo al centro dell’agenda politica. Un’agenda politica che parte dai reparti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - ICare 2025, Cappellacci: SSN priorità tra risorse, tutele e riforme