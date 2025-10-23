Ibrahimovic che ruolo ha nel Milan? Un tempo era lui a parlare per la società L’Équipe

Zlatan Ibrahimovic, ex stella del Milan, era il volto pubblico del club, intervenendo spesso ai microfoni per assumersi responsabilità e gestire situazioni delicate. Oggi è senior advisor di RedBird, il fondo d’investimento americano di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, occupandosi di consulenze e progetti extra-campo, mentre Igli Tare rappresenta ufficialmente il club nelle questioni pubbliche. Che ruolo ha Ibrahimovic nel Milan?. «Non figura nell’organigramma». “Questo piccolo chiarimento sulle funzioni di Zlatan Ibrahimovic era stato ritenuto necessario dall’amministratore delegato Giorgio Furlani durante un incontro con i giornalisti seguaci del Milan, a fine giugno, per lanciare la stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ibrahimovic che ruolo ha nel Milan? Un tempo era lui a parlare per la società (L’Équipe)

