I vandali contro le auto dei Solteri | vetri infranti e specchietti divelti

I soliti ignoti dediti al vandalismo tornano a far parlare di sé a Trento. Stavolta è successo ai Solteri, quartiere tra il centro e la parte nord della città, dove i vandali hanno preso di mira alcune auto in sosta lasciate nei parcheggi pubblici e lungo le strade del rione.Tutto è successo nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it