I vaccini anti Covid mostrano potenti effetti contro i tumori | studio rileva forte aumento della sopravvivenza

Un copioso team di ricerca guidato da scienziati dell'Anderson Cancer Center (Università del Texas) ha rilevato che i vaccini anti Covid a mRNA possono aumentare sensibilmente la sopravvivenza di pazienti affetti da cancro sottoposti a immunoterapia. L'incremento della sopravvivenza rilevato a tre anni è stato più che doppio rispetto a chi non aveva fatto il vaccino contro il coronavirus SARS-CoV-2. 🔗 Leggi su Fanpage.it