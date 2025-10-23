I tre ultras dopo l'assalto al bus di tifosi | Li abbiamo sfondati ce danno omicidio a tutti

Raccolte le testimonianze di cinque persone che avrebbero assistito ai momenti successivi all'assalto. "Li abbiamo distrutti, ce danno omicidio", avrebbero detto i tre fermati dopo l'agguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È attesa oggi l'udienza di convalida degli ultras veronesi colpiti da arresto differito dopo i disordini avvenuti prima dell'incontro tra Pisa e Verona. Tre dei quattro tifosi sono già noti alle forze dell'ordine per precedenti dovuti e risse e lesioni. Continuano intanto l - facebook.com Vai su Facebook

Saranno interrogati nelle prossime ore i 3 ultras del #Rieti arrestati per l'assalto al bus dei tifosi del #Pistoiabasket. Domani l'autopsia sul corpo dell'autista morto sul colpo dopo essere stato colpito da una pietra lanciata dai teppisti - X Vai su X

I tre ultras dopo l’assalto al bus di tifosi: “Li abbiamo sfondati, ce danno omicidio a tutti” - Una frase, quella che avrebbero pronunciato i tre fermati e che, secondo gli inquirenti, potrebbe accerterare in modo puntuale la partecipazione materiale e morale all'agguato del bus che poi si è ... Lo riporta fanpage.it

Autista ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, chi sono i 3 ultras in carcere: sui social foto del Duce e simboli fascisti - Forti tensioni già durante la partita fra Rieti e Pistoia, poi l’agguato al bus dei toscani. Da lanazione.it

Rieti, assalto bus: ultras fermati non rispondono al gip - I tre ultras, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, accusati dell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui domenica sera è ... Lo riporta msn.com