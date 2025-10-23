I tre conigli tenuti chiusi in gabbia al buio tra sporcizia e odori nauseanti
In condizioni inaccettabili, praticamente privati della possibilità di muoversi, al buio e immersi nella sporcizia. Li hanno trovati così – e salvati – guardie zoofile e veterinari brianzoli.La scoperta dopo una segnalazioneUna nuova storia di maltrattamenti animali arriva dalla Brianza. In un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
