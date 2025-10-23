La chiusura della sesta edizione di " Youth Music Festival ", in programma domenica 26 ottobre alle 19 al Teatro Petrarca di Arezzo, vedrà protagonisti del concerto "Elegia della giovinezza" tre giovani interpreti di prestigio internazionale: Pablo Ferrández, Giovanni Andrea Zanon e Eva Gevorgyan. Insieme proporranno il Piano Trio n.1 Op. 8 di Dmitri Shostakovich e il Trio per pianoforte Op. 50 di Pëtr Cajkovskij, chiudendo con eleganza e intensità il festival musicale aretino. Il programma della serata propone opere cardine del repertorio cameristico del XX secolo. L’iniziativa, ideata per rendere Arezzo un punto di riferimento internazionale nel panorama della musica classica e per attrarre un pubblico giovane e appassionato, è realizzata grazie alla collaborazione fra la Wel Foundation (World Ethic and Leadership Foundation), presieduta da Marjorie Layden, e la Fondazione Guido d’Arezzo diretta da Lorenzo Cinatti (biglietti: discoverarezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I tre campioni dell’"Elegia della giovinezza"