I Tomahawk non cambieranno nulla La guerra è persa
L'ex consigliere del Dipartimento di Stato americano, James Carden, distrugge tre anni di propaganda occidentale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Nel corso della conversazione è stata toccata la questione della fornitura dei missili Tomahawk. Putin ha ribadito che tali forniture non cambieranno la situazione sul fronte, ma danneggeranno i rapporti tra Stati Uniti e Russia. FINE - X Vai su X
Donald Trump prende tempo sulla possibile fornitura di missili Tomahawk a Kiev. Dopo una lunga telefonata con Vladimir Putin, il presidente Usa ha dichiarato che “anche gli Stati Uniti ne hanno bisogno” e che “non possiamo esaurirli”. L’esitazione arriva alla - facebook.com Vai su Facebook
Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina - Gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta dell’Ucraina di ottenere missili Tomahawk a lungo raggio. tg24.sky.it scrive
Tomahawk sì o no, il missile Usa che può far svoltare l’Ucraina. Dalla Guerra fredda alle ultime (micidiali) generazioni - Roma, 29 settembre 2025 – Il salto di qualità, ma non con certezza la vittoria di Kiev, nella guerra in Ucraina potrebbe arrivare dalla fornitura di missili Tomahawk che gli Stati Uniti potrebbero ... Come scrive quotidiano.net
Missili Tomahawk, come cambierebbero la guerra: i 1900 obiettivi militari russi che Kiev potrebbe colpire - Se Washington decidesse di fornirli all’Ucraina, i Tomahawk garantirebbero un vantaggio senza precedenti: la possibilità di colpire in profondità nel territorio russo. Segnala ilmessaggero.it