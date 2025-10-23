I Tomahawk non cambieranno nulla La guerra è persa

Imolaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex consigliere del Dipartimento di Stato americano, James Carden, distrugge tre anni di propaganda occidentale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “I Tomahawk non cambieranno nulla. La guerra è persa”

